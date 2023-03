Kritik an Stellplatzverpflichtung im Wohnungsneubau

Ausgleichsabgaben

Außerdem sind finanzielle „Ausgleichsabgaben“ fällig, wenn die geforderte Anzahl an Stellplätzen nicht errichtet werden kann, so Birgit Hollaus vom Institut für Recht und Governance der WU Wien. Sie würden jedoch in der Regel dazu verwendet, anderswo ersatzweise Parkflächen zu betonieren. Etwa in Niederösterreich und Wien könne man damit aber auch den öffentlichen Verkehr fördern. „Auf diese Weise kann die Ausgleichsabgabe zu einer Ökologisierung des lokalen Verkehrs beitragen.