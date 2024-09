Geräuschlose Korrektur am Wohnimmobilienmarkt: Anpassung weitgehend vollzogen

Seit Mitte 2022 erlebt der Immobilienmarkt eine Flaute. Die Preiskorrektur am Wohnungsmarkt ist nach wie vor im Gange. "20 Prozent ist die Zielmarke für Österreich, sagt der Raiffeisen-Analyst Matthias Reith . Inflationsbereinigt sind die Kaufpreise für Wohnungen und Häuse r seither um rund 15 Prozent gesunken. "Die Anpassung ist noch nicht vorbei, aber weitgehend vollzogen", so der Experte.

Dennoch beginne die Nachfrage nach Finanzierungen leicht anzuziehen, sagt Hans-Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse. Wurde früher vorrangig in den Neubau investiert, so stehen nun Sanierung und Umbau an erster Stelle.