Die Stadt als zweites Wohnzimmer: So machen es die Dänen

Was macht die Stadt für Sie als Architektin so interessant?

Kopenhagen hat sich in den vergangenen 15 Jahren sehr verändert. Früher war der Trend, aus der Stadt hinaus aufs grüne Land zu ziehen. Das hat sich komplett gedreht, heute wollen die Menschen wieder in der Stadt leben. Man hat erkannt, dass man die Autos aus der Stadt bringen muss, um mehr Platz für die Menschen zu schaffen. Der öffentliche Raum spielt eine sehr große Rolle. Dort soll es Aufenthaltsqualität geben. Er soll maximal genutzt werden. Zum Beispiel am Israel-Platz. Hier finden wir eine Doppelprogrammierung. Er ist ein innerstädtischer Platz für die Bewohner, wo es am Wochenende einen Flohmarkt gibt und Sport gemacht wird und gleichzeitig ist er ein Schulhof.

Wieso funktioniert das Konzept?

Es wird nicht alles bis ins letzte Detail geregelt oder reglementiert. Es gibt z. B. keinen Zaun. Dänen sind pragmatischer, offener. Sie vertrauen der Gesellschaft, vom Kind bis zum Senior. Für den Schulhof gilt: Wenn ihr draußen spielt, dürft ihr den Platz nicht verlassen.