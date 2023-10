Kunst oder Koralle: Die Objekte von Keramikerin Annabel Kail überraschen

➤ Lesen Sie mehr: Viel los am Wochenende: Event-Tipps für Design-Liebhaber

In ihrem Atelier in Hadersdorf am Kamp, wo auch ihre Mutter Gerlinde arbeitet, kann man Annabels Kunst kaufen, oder auf ausgewählten Märkten. Am Wochenende von 6. bis 8. Oktober wird sie neben zahlreichen talentierten Kolleginnen und Kollegen beim Pots und Blitz Keramikmarkt im Wiener Museumsquartier dabei sein. „Ich freue mich schon auf den Austausch mit den Besuchern. Es fasziniert mich immer zu hören, welche Interpretationen zu meinen Stücken möglich sind. Während die einen hier Korallen oder Muscheln erkennen, denken andere an Pilze oder ganz andere Dinge. Das ist es auch, was ich an meiner Arbeit so mag. Sie regt die Fantasie an und ist immer für Überraschungen gut.“