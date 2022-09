Wochenend-Tipp: Keramik mit Botschaft am Designmarkt Pots & Blitz

Meine Mutter erzählt gern, dass ich schon als Kind immer in der Lehmgrube saß und mich besonders dreckig machte,“ berichtet Claude Leeb lachend von ihrer frühen Begeisterung für das Material Ton. So war es wohl naheliegend, sich zur Keramik-Handwerkerin ausbilden zu lassen und später sogar selbiges zu unterrichten. Gleichzeitig treibt die Niederösterreicherin auch eine große Leidenschaft für Wort und Schrift an: „Ich lese viel und beschäftige mich seit jeher mit Literatur und Poesie. Darum habe ich lange nach einer Methode gesucht, beides miteinander zu verbinden.“ Für ihre „Pottery & Poetry“ verwendet die Künstlerin die Sgraffito-Technik : Nach dem Töpfern des Gefäßes wird es engobiert (beschichtet oder gefärbt, Anm.) und angetrocknet. Dann wird die Schrift in die oberste Schicht geritzt und durch den Kontrast sichtbar gemacht. „Das ist mein liebster Arbeitsschritt, denn beim Schreiben setze ich mich stark mit dem Text auseinander und tauche hinein. Das eröffnet mir immer noch neue Welten“, schwärmt Leeb.