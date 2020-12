Design der Woche: Innovative Einzelstücke

SinStella wurde in einem mehrjährigen Prozess perfektioniert. Den Sockel muss Purtscher aus China importieren, "das ist ein optisches, prismatisches Glas, ein K9-Glas, ohne Einschlüsse.Es ist makellos. Die Chinesen haben ein Monopol darauf.“

Die Einsätze, also etwa die Champagnerflöte, aber auch andere kleine Glastellerchen, werden von einem Salzburger Glasmeister gemacht.

Für Vera Purtscher erfüllt das stiel- und fußlose Champagnerglas die Ansprüche eleganten Trinkens. Diese Eleganz hat auch dem Britischen Königshaus gefallen.

Die Gläser sind im "Royal Wedding Album“ von Harry und Meghan abgebildet. "Und Spitzenkoch Gabriel Kreuther in New York ist der Mutige, der die Glasserie in sein Restaurant aufgenommen hat“, sagt Vera Purtscher.

Infos und Order unter: www.verapu.re