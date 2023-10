Viel los am Wochenende: Event-Tipps für Design-Liebhaber

Am Wochenende haben Design-Liebhaber die Qual der Wahl, denn gleich mehrere Festivals und Messen widmen sich den Bereichen Wohnen, Kunst und Visionen. In der Wiener Marx Halle geht der Edelstoff-Herbstmarkt über die Bühne. Auf der großen Fläche stellen 160 kleine, feine Produzenten aus Österreich und den Nachbarländern aus. Sie produzieren in Klein-Serien und von Hand Schönes aus dem Produktdesign- und Interior-Bereich: bunte Fahrrad-Klingeln, Deko-Kränze, Vasen, Lampen und vieles mehr. Wer auf der Suche nach herbstlicher Deko ist, dem geht das Herz auf bei Kränzen von der Kranzltant, den kreativen Vasen von Bottery-Pottery with B., oder Türstoppern und Lampen von room No9.