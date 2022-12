Glanzvolles Josephinum zeigt Historie der Medizin

Das Josephinum hat wieder seine Pforten geöffnet: Auf rund 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche beherbergt das Architekturjuwel eine neu konzipierte medizinhistorische Ausstellung mit zeitgemäßen Schwerpunkten, die einen Bogen von der Gründungszeit des Hauses bis zur heutigen Hightech-Medizin spannt.

Weltberühmte Wachsmodelle

Die größte Attraktion des Josephinum (9., Währinger Straße 25) stellen die weltberühmten anatomischen Wachsmodelle dar. Kaiser Joseph II. hatte die Sammlung in Florenz angekauft und in der von ihm 1785 gegründeten „militär-chirurgischen Josephs-Akademie“ zu Lehrzwecken präsentiert. Nach der Sanierung sind die Wachsmodelle wieder in ihren Originalvitrinen aus Rosenholz und mundgeblasenem, venezianischem Glas zu sehen.