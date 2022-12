Award für nachhaltige Gebäude „Made in Austria“

Österreich hat viele kluge und innovative Köpfe in der Bau- und Immobilienwirtschaft, die auch international erfolgreich tätig sind. Dieses Engagement verdient Anerkennung. Vor wenigen Tagen war es wieder soweit, als der Austrian Green Planet Building Award verliehen wurde.

Viele österreichische Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe spielen international in der Top-Liga mit. Dies beweisen aktuell herausragende, nachhaltige Bauprojekte in Belgien, Kanada, China, Dubai, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Norwegen und Philippinen. Am 30. November wurden in Wien jene österreichischen Unternehmen mit dem Austrian Green Planet Building Award ausgezeichnet, die bei den nachhaltigen Bauprojekten maßgeblich beteiligt waren.

Know-how aus Österreich

14 internationale Gebäude bieten wegweisende Konzepte im Bereich Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Versorgung mit erneuerbaren Energien in der Baubranche. Die beteiligten österreichischen Firmen trugen mit ihrem Know-how und ihrem Können wesentlich dazu bei, den Faktor Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft zu etablieren.

Austrian Green Planet Building ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der Außenwirtschaft Austria (AWA) getragene Dachmarke. Dementsprechend wurden die Urkunden und Plaketten von Jürgen Schneider (BMK) und Patrick Sagmeister (AWA, WKÖ) an die Preisträger überreicht.

14 Awards

Ob Hochhaus, Bürogebäude, Supermarkt, Bank, Kaffeerösterei, Museum, Kirche, Flughafen, Outlet-Store, Elektronik-Geschäft, Wohn oder -Tourismusgebäude: Alle Projekte haben den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt.

Heuer zum ersten Mal vergeben wurde der Austrian Green Planet Building Technology Award. Diese drei Gebäude wurden damit ausgezeichnet: Kaffeerösterei Joh. Johannson (Norwegen) für sein innovatives Dachtragewerk aus Holzelementen als Beitrag zum nachhaltigen Energiekonzept der Rösterei. Der Mactan Cebu International Airport (Philippinen) für seine erdbebensichere und hohe Windlasten standhaltende Dachkonstruktion aus Brettschichtholz. Das dritte Gebäude ist Kiwi Lerberg (Norwegen). Beeindruckend ist seine charakteristische Dachkonstruktion in Holzbauweise mit hoher Traglast für Schnee und Begrünung.

Fünf der ausgezeichneten Projekte und die dahinter stehenden heimischen Unternehmen haben wir uns stellvertretend genauer angesehen.