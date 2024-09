„Baukultur betrifft alle, denen die Zukunft wichtig ist“

Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs: Was wir genießen, ist, dass wir das Symposium in einer Werkstatt abhalten, in der HTBLA Hallstatt: Es gibt dort noch die Lehrgänge Instrumenten- und Bootsbau.

Wie sind Sie an die Organisation heran gegangen und was erwartet die Teilnehmer?

Kienzer: Es gab schon sehr viele Projekte der Kulturhauptstadt zu dem Themenbereich. Das war Leitfaden für uns, wir featuren sie am Symposium in Kurzformaten von drei bis fünf Minuten. Das ist eine Win-Win-Situation, denn auf der einen Seite kann man präsentieren, was in diesem Jahr in der Kulturhauptstadt passiert ist, und wir können gleich mit Wissen aufwarten.

Harnoncourt-Fuchs: Baukultur ist ja ein Thema, das stark in der Politik und in der Architektur diskutiert wird. Baukultur betrifft uns alle, es geht um die gebaute Umwelt aber auch darum, wie wir leben, wie wir mit der Landschaft umgehen. Es geht um die Bewusstseinskultur, dass wir diese Dinge neu denken. Im Rahmen der Kulturhauptstadtprojekte sind Expertisen aus der Region ein Jahr lang gesammelt worden, manches auch über zwei Jahre, wir wollten das Wissen vor Ort auch integrieren.