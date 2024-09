Das Bundesheer investiert: Wo die größten Bauprojekte sind

2024 startet die Neuerrichtung, Erweiterung und Sanierung des Fliegerhorsts Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch für etwa 15 Millionen Euro. Ein weiteres Bauprojekt in Niederösterreich ist die Neuerrichtung des Lagers für ABC-Betriebsmittel in der Dabsch Kaserne. Die Kosten des Vorhabens betragen in etwa zwölf Millionen Euro. Derzeit laufen österreichweit zahlreiche weitere Bauvorhaben, unter anderem in Wien die Neuerrichtung von Gebäuden in der Kaserne Arsenal um zehn Millionen Euro oder die Generalsanierung des Mehrzweckgebäudes in der Maria-Theresien-Kaserne (Bild oben) um zwölf Millionen Euro.

In Oberösterreich wird durch Bauvorhaben am Fliegerhorst Vogler in die Luftfahrt investiert – unter anderem wird der Hangar 3 generalsaniert. Die Kosten belaufen sich auf 47 Millionen Euro. Ebenso wird in die Zehner Kaserne in Oberösterreich investiert.

Um 370 Millionen Euro wird derzeit in Kärnten die modernste Kaserne Österreichs errichtet. In Vorarlberg läuft die Generalsanierung der Walgau Kaserne. Weitere andauernde Projekte sind der Wasserübungsplatz am Neufeldersee im Burgenland, die Neuerrichtung von Werkstätten in Strass in der Steiermark und des Bekleidungsmagazins in der Schwarzenberg Kaserne in Salzburg. Die Standschützenkaserne in Tirol wird generalsaniert.