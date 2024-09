Lehm ist der Baustoff der Zukunft: Architekturfestival zeigt warum

Die Architektur in Holzbauweise ist ungebrochen auf dem Vormarsch. Der traditionelle Baustoff überzeugt durch seine Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und ästhetische Vielfalt. Die Rudolf-Steiner-Schule in der Endresstraße in Wien-Liesing ist ein gutes Beispiel dafür. Das Bestandsgebäude aus dem 19. Jahrhundert wurde in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Die Schule behielt straßenseitig ihr Erscheinungsbild. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass hofseitig aus dem historischen Gebäude ein lang gezogener Baukörper in Holzbauweise „herauswächst“. Die Stahlverbindungen wurden zugunsten von Holzbaulösungen minimiert.

Im Inneren des Gebäudes ist Lehm das bestimmende Material. „Lehm ist ein fantastisches Naturprodukt. Er wurde direkt auf der Baustelle als Aushubprodukt gewonnen, mehrfach gesiebt und aufbereitet und schließlich als Putz auf die Holzkonstruktion aufgetragen. Er hält die Luftfeuchtigkeit konstant bei 40 bis 50 Prozent und sorgt damit für ein angenehmes Raumklima“, schwärmt Architekt Andi Breuss über die Vorteile dieses Baustoffes. „Natürlich erfüllt er auch die bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich Schall- und Brandschutz.“