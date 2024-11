Interior-Award 2024: Österreichs stilvolle Gastro-Hotspots ausgezeichnet

Die österreichische Gastro-Szene war in den vergangenen Jahren trotz harten Zeiten und etlicher Schließungen besonders kreativ. Unter den Neueröffnungen sind besondere Gustostückerl, sie wurden mit dem Award „Die schönsten Restaurants & Bars 2024“ ausgezeichnet. Was sie verbindet, ist eine besondere Gastlichkeit – von der Raumgestaltung (Licht, Geräusche, Atmosphäre), dem sensiblen Umgang mit den Ressourcen bis zum Gastgeben an sich.

© Kurt Hoerbst Die neuen „Premium Luxury Suites“ der Hotelanlage „Reiters Reserve“ in Bad Tatzmannsdorf, Burgenland

Mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde das „Reiters Reserve Supreme“ in Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland, konkret die „Premium Luxury Suites“, gestaltet von BEHF Architects. „Die Verschmelzung kleiner Zellenzimmer zu offenen, fließenden Räumen zeigt die kreative Genialität der Architekten in der räumlichen Komposition“, urteilte die Jury. Einrichtung, Wände und Böden sind aus nachhaltigem Eschenholz aus der Umgebung, der in Lehmputz übergeht. Kitchenette, Sportwand und Badewanne können in der 93 m² großen Suite durch Wandelemente ausgeblendet werden.

© Creatingclick Naturressort „Puradies“ in Leogang, Salzburg

Salzburger Projekte fallen auf Über eine Anerkennung kann sich das Naturparadies „Puradies“ in Leogang, Salzburg, freuen. Das Haubenrestaurant „Ess-enz – Garden of Eating“ ist Teil des neu errichteten Spa-Bereichs. Die Integration der Architektur in die Landschaft war den Hoteleigentümern und NOA-Architekten ein Anliegen. Die bepflanzten Dächer verschmelzen mit der Umgebung. Die organisch geformten Deckenelemente aus Holz zeichnen das Höhenprofil eines Berges nach und nehmen so Bezug auf die Umgebung. Hängende Pflanzen und filigrane Leuchten, die eigens angefertigt wurden, sorgen für eine besondere Atmosphäre. Gäste beobachten den Haubenkoch in der offenen Showküche bei der Arbeit.

© Bar Blu Berosa Restaurant im Hotel Blü in Bad Hofgastein, Salzburg

Das Hotel Blü in Bad Hofgastein hat ebenfalls eine Anerkennung bekommen. Der frühere Salzburgerhof wurde komplett entkernt, umgebaut und um einen Neubau ergänzt. Der Anbau beherbergt 30 Gästezimmer und läuft, mit Holzstämmen verkleidet, unter dem Namen Baumhaus. Der Name des Hotels „Blü“ ist nicht nur eine Hommage an den Natur- und Blumenliebhaber Kaiser Franz Joseph, der Bad Hofgastein geprägt hat, sondern auch Ausdruck vom Aufblühen des Hotels. Im Restaurant sorgen begrünte Wände, offene Ziegelwände und warmes Holz für eine besonders gediegene Atmosphäre.

© EXPort Highres Eatrenalin Restaurant in Rust, Deutschland

Aufregendes aus Deutschland Auch das Eatrenalin in Rust in Deutschland darf sich über eine Anerkennung freuen. Schließlich verspricht es das „aufregendste Gastronomieerlebnis der Welt im Restaurant der Zukunft“. In der Lounge startet die kulinarische Reise auf schwebenden Sesseln: In dem mehr als zweistündigen Erlebnis reisen die Gäste sprichwörtlich durch verschiedene Genusswelten, mit Sound, Projektionen, Temperaturwechsel und Wind erleben sie diese mit allen Sinnen.

© Callwey

Buchtipp Diese vier und viele weitere sehenswerte Lokale sehen Sie im Buch „Die schönsten Restaurants, Hotels und Bars“ von Pia Döll und Cornelia Hellstern, herausgegeben vom deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Gezeigt werden 50 Vorzeigeprojekte, die von einer fachkundigen Jury ausgewählt wurden.

Erschienen im Callwey Verlag, € 62,50