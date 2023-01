Auf Pflichtteil verzichtet: Können wir das rückgängig machen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Wir haben Immobilien per Schenkung an unsere Kinder übertragen und vereinbart, dass auf den Pflichtteil verzichtet wird. Können wir das rückgängig machen, denn wir wollen, dass sie auch den Rest des Vermögens erben?