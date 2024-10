Wir suchen dich: Welche Immojobs jetzt die besten Chancen haben

Es gab schon bessere Zeiten für einen Jobwechsel. Inflation, Zinswende und steigende Bau- und Energiekosten führten zu weniger Aufträgen. In den vergangenen zwei Jahren mussten einige Firmen aus der Immobilienbranche Mitarbeiter entlassen.

Aber: Andere Unternehmen suchen intensiv nach bestimmten Bewerberprofilen. Denn auch die Betreuung und der Erhalt von Häusern braucht Menschen mit fachlichen Kompetenzen. Denken wir nur an den Aufzug, den viele täglich benutzen. Aufzugstechniker sind daher gefragte Fachkräfte, wie Michael Uher, Unternehmenssprecher von Schindler Aufzüge, sagt: „Sie sind sehr gut bezahlt, fallen in den KV der Metaller. Dazu kommt die Zuverdienstmöglichkeit durch Bereitschaftsdienste.“