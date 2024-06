Freitag zuhause: Warum Homeoffice trotzdem kein Bürokiller ist

Die Umsetzung neuer Arbeitswelten am österreichischen Büromarkt ist in vollem Gange. Kleiner, aber feiner ist laut dem aktuellen Marktbericht von EHL Immobilien dabei das Motto. Zwar reduzieren Unternehmen die Größe ihrer Büroflächen trotz gleichbleibender Mitarbeiterzahl, achten dafür aber umso mehr auf die Standortqualität und die Ausstattung. „Viele reduzieren Flächen, weil sie diese wegen dem Homeoffice nicht mehr brauchen“, sagt Martina Denich-Kobula, Geschäftsführerin von Denich Real.

Das hat sich in den Büros der meisten Unternehmen vor allem an den Freitagen besonders deutlich gezeigt, denn an diesen Tagen sind laut dem neuen Office Report von Teamgnesda im Durchschnitt weniger als 35 Prozent der Arbeitsplätze belegt. „Und der Donnerstag ist nicht viel besser“, sagt Oliver Bertram, Geschäftsführer von Teamgnesda.

Wie viel Fläche wird gebraucht?

Die Frage ist: Wie viel Bürofläche wird noch gebraucht? „Wir können ein Drittel einsparen“, ist Bertram überzeugt. Größere Anpassungen sind zum Teil bereits passiert oder stehen noch bevor.

Gleichzeitig sinkt die Zahl neu errichteter Büroflächen in Österreich. In Wien kommen heuer das Refurbisment Francis im Althan Quartier auf den Markt, das Grand Central in Floridsdorf und die Docks im Village im Dritten.