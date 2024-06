Wohnmarkt ist in Bewegung: Warum man jetzt kaufen sollte

Nachfrage steigt

Doch seit Jahresbeginn zieht die Nachfrage nach Eigentumswohnungen wieder an. „Sie ist gestiegen, was auf den Ausblick der baldigen Zinssenkung zurückzuführen ist“, sagt Karina Schunker, Geschäftsführerin der EHL Wohnen GmbH, „auch wenn sich die Vermarktungsdauer beim Wohnungsverkauf zum Teil verlängert hat.“ Aufgrund der nach wie vor strengen Rahmenbedingungen bei Finanzierungen für Privatpersonen (KIM-Verordnung) „werden immer häufiger alternative Mietmodelle mit späteren Kauf-Optionen am Markt angeboten“, so Schunker.

Trendwende in Sicht

Während manche Experten noch Anpassungen nach unten erwarten, ist für Gerhild Bensch-König, Geschäftsführerin Raiffeisen Wohnbau, eine Trendwende in Sicht: „Die Käufer sind zwar nach wie vor zurückhaltend und überlegen ihren Schritt zum Kauf eines Eigenheims gründlicher als noch vor einigen Monaten, aber sie sind wieder da. Hier hilft zu einem Teil auch schon die Gebührenbefreiung. Sollte die angekündigte Zinswende eingeläutet werden, erwarte ich einen weiteren Anstieg der Käufe.“

Auch laut ÖRAG-Vorstand Johannes Endl ist ein dynamischeres Marktumfeld für das zweite Halbjahr in Sicht: „Mittlerweile haben sich Preisniveaus herausgebildet, bei denen Transaktionen stattfinden können – jene, die auf weiter fallende Preise spekuliert haben, beginnen jetzt zu kaufen. Gleichzeitig haben viele Eigentümer weiterhin Verkaufsdruck und sind somit bereit, zu aktuellen Preisen zu verkaufen.“