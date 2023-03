Im Test: Wie hilfreich ist der iRobot Roomba j7+ im Haushalt?

Charles erstellt jedenfalls gewissenhaft einen Lageplan der Wohnung. Dieser ist dann auf der App sichtbar und die so definierten Räume können benannt werden. Ja, Charles macht auch Fotos: Von Hindernissen, die am Boden sind. Diese kann der App-User dann als „einmalige“ oder „dauerhafte“ Objekte definieren. Bei den meisten Bildern muss man sehr genau schauen, um zu erkennen, was darauf ist. Mit diesen Bildern kann wohl außerhalb keiner was anfangen.

So lernt Charles die Wohnung immer besser kennen. Der Roboter wird stetig genauer. Stühle und Teppiche stellen immer weniger Probleme dar. Für ein sehr gutes Ergebnis entfernen wir dennoch Teppiche, die nicht gut am Boden haften (wie im Badezimmer). Auch wenn zwischen Teppich und Wand eine zu schmale Kluft ist, kann der Roboter keine Wunder wirken. Dann ist Nachbessern angesagt.