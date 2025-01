Hotel Schani Naschmarkt: Wiener Jugendstil trifft Moderne

Im Hotel Schani Naschmarkt soll der Wiener Jugendstil zu neuem Leben erwachen. Für das Erdgeschoß ist ein Restaurant geplant mit offener Küche und einem frischen kulinarischen Konzept. Die Lobby zollt mit gedeckten Farben und Akzenten in Aluminium und Messing den Meistern dieser Epoche wie Josef Hoffmann und Otto Wagner Tribut.

Die Schani Hotels dürfen schon bald einen fünften Standort ihr Eigen nennen: Das Hotel Schani Naschmarkt im sechsten Bezirk wird bis 2026 errichtet. Laut der Wiener Hoteliersfamilie Komarek soll es den Geist des Wiener Jugendstils mit modernem Lebensgefühl verbinden. Geplant ist ein neunstöckiges Boutique-Hotel, das etwa 90 Zimmer umfassen wird. Die Bauarbeiten in der Linken Wienzeile haben bereits begonnen, die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

2026 soll das Schani Hotel Naschmarkt in der Linken Wienzeile eröffnen.

Das Konzept

In jedem Stockwerk öffnet sich eine neue Welt, die Farbpalette wird lebendiger. Der krönende Abschluss wird im 9. Stockwerk warten: Die Rooftop Bar soll sich im Art déco-Stil, wie er im Miami der 1940er-Jahre groß in Mode war, präsentieren. „Dieses Haus soll mehr als ein Hotel werden – es wird eine Bühne für die Geschichte Wiens“, so Benedikt Komarek, CEO und Co-Founder der Schani Hotels. „Es soll ein Treffpunkt für alle werden, die sich vom Geist des Jugendstils inspirieren lassen möchten.“

Architektonisch wird das Projekt erneut vom renommierten Hotelarchitekten Gabriel Kacerovsky vom Büro Archisphere betreut, der auch schon bei früheren Projekten der Schani Hotels maßgeblich involviert war.