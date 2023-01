Home-Spa: So geht Wellness auch auf kleinstem Raum

Aus dem Bereich Holzbau kommt Richard Linsberger, der gemeinsam mit seiner Frau Sissy seit 22 Jahren im eigenen Unternehmen (infrarotkabine.at) als Spezialist für Wellness-Systeme in Wiener Neustadt tätig ist. „Bei Infrarotkabinen sind viele Materialien möglich, da diese keiner hohen Temperatur ausgesetzt sind – also etwa Lackoberflächen, die an das Raumdesign angepasst sind. Bei Saunen ist die Materialwahl eingeschränkter, da auf die hohen Temperaturen und eventuelle Schadstoffemissionen Rücksicht genommen werden muss.“ Allerdings gibt es zunehmend auch im Saunabau dank innovativer Holzbaustoffe viele Designmöglichkeiten. Die erforderliche Belüftung ist bei Infrarotkabine und Sauna ebenfalls unterschiedlich. Linsberger: „Bei ersteren reicht eine Belüftung wie in einem Wohnraum, bei Saunen ist – je nach Typ und Bauwerksituation – meist eine zusätzliche Belüftung notwendig“.

Für eine effiziente Anwendung gibt es mittlerweile Strahler, welche die Infrarotintensität selbstständig auf den Körper anpassen. Bei Saunen kann heute, im Sinne einer Kombi-Variante, auch mit intelligenten und sicheren Infrarotstrahlern aufgerüstet werden. Ebenso im Trend: Einbindung von Saunen ins Smart Home und Geräte, die während der Anwendung Meeresluft erzeugen, um zusätzlich auf Atemwege und Haut positiv einzuwirken. Expertentipp: „Durch die Verwendung von Glas, hellem Holz und Lichteffekten fühlt man sich auch in der kleinen Sauna oder Infrarotkabine rundum wohl.“