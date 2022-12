Patrick Eder: "Dachte, ich hätte mich in der Wohnung geirrt"

Ein schöner Zufall: Der erste Schnee fällt in Österreich, als das „Mödlinger Christkinderl“ uns die Türe zu seinem Weihnachtswunderland öffnet. Gemeint ist Andrea Eder, die vor sechs Jahren eine Christkind-Aktion ins Leben gerufen hat und seither mit viel Hilfe tausende Weihnachtswünsche von Menschen in Not erfüllt hat. Es verwundert also nicht, dass die schicke und moderne Wohnung der Familie – Mama Andrea, Papa Patrick und der neunjährige Emil – derzeit voller Engel und Rentieren ist.