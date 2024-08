Gegen die Hitze in der Stadt: Pflanzen kühlen Gebäude

Aber die Investitionen in begrünte Bauwerke muss weitergehen. Denn die Folgen des Klimawandels beeinträchtigen zunehmend die Lebensqualität vor allem im urbanen Raum, weiß auch Bernd Vogl, Geschäftsführer Klima- und Energiefonds Österreich: „Unsere Städte stehen vor der Problematik, durch dichte Bebauung, Bodenversiegelung und einen Mangel an Grünflächen immer heißer zu werden und diese städtische Überhitzung ist bereits spürbar: So ist etwa die Zahl der Tropennächte in Wien kontinuierlich gestiegen.“

Die Integration von Pflanzen in die Architektur der Gebäude ist ein guter Weg gegen diese Überhitzung. Jeder Bauherr kann einen Beitrag dazu leisten und sich oftmals sogar noch eine Förderung abholen.

Kostenlose Beratung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es entscheidend, das passende Begrünungssystem entsprechend den Gebäudeanforderungen auszuwählen. „Die Umweltberatung“ informiert im Auftrag der Stadt Wien − Umweltschutz kostenlos über die ersten Schritte zur Begrünung von Fassaden und Dächern und zur Entsiegelung von Flächen in Wien. Beratungstermine können unter der Hotline 01 803 32 32 vereinbart werden.

„Neben gestalterischen Aspekten wie Befestigungssystemen für Fassaden und Pflanzenwahl sind auch die Förderungen und das Einholen behördlicher Genehmigungen bei den Beratungen Thema“, sagt Björn Schoas, Gartenexperte bei „Die Umweltberatung“.