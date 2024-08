Hingucker im Garten: Wasserspiele steigern unser Wohlbefinden

Allein schon das Hören vom sanften Plätschern des Wassers schafft Wohlbefinden . Es senkt die Herzfrequenz und den Blutdruck, wirkt Stress entgegen und hebt die Stimmung. Laut Umweltpsychologie fördert Wasser die „weiche Faszination“, die es unserem Gehirn ermöglicht, besser und schneller zu regenerieren. Der Körper entspannt sich, die Seele findet Ruhe. Solche positiven Effekte vom kühlen Nass auf uns Menschen sind durch zahlreiche Studien belegt. Doch es ist nicht nur das gesundheitsfördernde Potenzial, das Wasser zu einem wertvollen Element in der Gartengestaltung macht, es ist auch ein ästhetisches Highlight in jeder grünen Oase. Eines mit Mehrwert, im Vergleich zum Pool oder Naturteich platzsparend und leistbar. Denn Wasserspiele für den Garten gibt es in vielen Varianten, Größen und Preisklassen.

Bewegtes Wasser Ob in Kaskaden oder als Bachlauf fließend, im Springbrunnen tanzend, tröpfchenweise als riesiger Vorhang oder als Wasserfall beeindruckend – Hauptsache das Element Wasser bleibt in Bewegung und entfaltet so seine vielfältige Wirkung. Pumpe und geschlossenem Kreislauf sei Dank. Zu den derzeit gefragtesten Materialien bei Wasserspielen im Garten gehören Keramik und Natursteine wie Basalt, Kalkstein, Granit, Schiefer und Marmor. Aber auch Edelstahl und Cortenstahl sowie sogenannte Findlinge sind angesagt. Letztere Naturwunder aus der Eiszeit fungieren dann meist als Monolithen. „Im Trend liegen heuer insbesondere Quellsteine und Zierteiche, die den Garten optisch in Szene setzen, sowie zum Teil auch ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen sind“, erklärt Johannes Klösch, Geschäftsführer von Harmonie im Garten im Kärntner Seeboden. Doch bevor es an die Realisierung der eigenen erfrischenden Wasserwelt geht, gilt es, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen und Details zu berücksichtigen.

© gartenbrunnen Kugelbrunnen als Eyecatcher

Heinz König von Neuland im oberösterreichischen Schlüßlberg bringt die Basics für Wasserspielprojekte im Garten auf den Punkt: „Grundsätzlich braucht jedes Wasserspiel im Garten Strom, denn der Wasserkreislauf wird in der Regel mit einer Pumpe betrieben. Der Untergrund muss tragfähig sein. Dann kann man die verschiedenen Arten von Wasserspielen an jedem Platz installieren.“ Experte Klösch verdeutlicht: „Es geht zuallererst darum, was man mit dem Wasserelement erreichen möchte – soll es „nur“ ein optisches Highlight und eine Geräuschkulisse sein, oder eher ein versteckter Rückzugsort für Tiere?“ Abgesehen von dem Untergrund im Bereich des Wasserelementes müssen auch die Lichtverhältnisse (schattig oder sonnig) mit eingeplant werden. „Beim Verbau“, so Klösch, „ist auf hochwertige Qualität des Produkts und der Ausführung zu achten – Wasserpumpe inklusive“. So müssen die Leitungen entleerbar sein, um im Winter gegen Frost geschützt zu werden.

© harmonie im garten Quellstein in Kaskadenform

Aufwand & Kosten Der Aufwand und die Kosten sind je nach Art und Größe des Wasserspieles variabel und bewegen sich von ein paar Hundert Euro aufwärts. „Es kommt natürlich stark auf die Ausführung an, auf das Wasservolumen und den Umfang des Projektes“, weiß Johannes Klösch. Und Fachmann König ergänzt: „Eine frei stehende Wand aus pulverbeschichtetem Aluminium mit dazugehörigen Wasserbecken ist vom Aufwand und von den Kosten natürlich wesentlich höher als ein kleiner Quellstein.“ Als Richtwert könne man für einen Quellstein samt Zubehör mit etwa 1.000 Euro rechnen, für einen Wassertisch aus Cortenstahl in der Größe von einem Quadratmeter mit rund 3.000 Euro und für eine Wasserwand inklusive Becken mit ca. 7.000 Euro.

© Harmonie im Garten Beim Bachlauf wird das Fließen des Wassers in Szene gesetzt