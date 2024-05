Kann die Verwaltung auf der Abrechnung nach Quadratmetern bestehen?

Rechtsanwältin Sandra Cejpek: Sie werden wohl Rechtsrecherche betreiben müssen. So wie sich das anhört, wurde hier ein schleichender Abverkauf der Miet-/Genossenschaftswohnungen ins Wohnungseigentum vorgenommen und lange Zeit im Sinne der mietrechtlichen Bestimmungen abgerechnet. Sofern nach wie vor zumindest eine Wohnung als Miet-/Genossenschaftswohnung in Bestand vorhanden ist, gilt die Sonderregelung, dass alle Wohnung laut MRG abzurechnen sind – also nach Wohnfläche.