Haus und Garten schmücken: Selbstgemachtes zum dekorieren

Eine Tasse Tee, vielleicht ein paar Weihnachtskekse, stimmungsvolle Musik im Hintergrund, so bastelt es sich am besten in der Vorweihnachtszeit. Mit Freunden oder Kindern macht es besonders Spaß. Dabei entstehen selbst gemachte Dekostücke für das eigene Zuhause ebenso wie kreative Geschenke. Im Buch „Coming Home for Christmas“ stellt Autorin Sabrina Sterntal zahlreiche DIY–Ideen vor, von weihnachtlichen Girlanden über Duftkerzen, die selbst gegossen werden, bis hin zu Christbaumkugeln und Weihnachtskarten. Ihr Tipp: „Nehmt euch Zeit zum Basteln und Dekorieren, ganz ohne Stress.“