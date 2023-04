3.000 Euro pro Quadratmeter: Tchibo verkauft jetzt auch Häuser

Bei Tchibo lässt sich sehr vieles käuflich erwerben: Neben klassischen Kaffee-Produkten setzt das Hamburger Unternehmen schon seit Jahrzehnten auf eine vielfältige Palette, sowohl in den Filialen vor Ort als auch im Online-Shop. Neben Haushaltswaren und Kleidung kann man auch Reisen buchen oder Autos kaufen.

Nun also auch Häuser. Konkret handelt es sich um Fertighäuser, die in Zusammenarbeit mit der Manufaktur Talis aus Husum in Nordfriesland angeboten werden. Kostenpunkt: Rund 3.000 Euro pro Quadratmeter in schlüsselfertigem Zustand, je nach Größe und Ausstattung. Ein 120 Quadratmeter großes Haus soll für etwa 360.000 Euro zu haben sein.