Mein kleines Refugium: Das Gartenhäuschen zum Entspannen

„Als wir eingezogen sind, war der Platz hier drüben so leer“, erzählt Jennifer Gabriel, die mit ihrem Mann und zwei Kindern ein Haus mit Garten im Bezirk Neusiedl am See besitzt. „Ich sagte dann immer: Irgendwann stelle ich mir ein Gartenhäuschen her – meinen ganz persönlichen Rückzugsort.“ Heute befindet sich an genau jenem Ort im Garten das liebevoll gestaltete kleine Refugium der 43-Jährigen. Ein typisches „She Shed“, wie man es auch nennt.