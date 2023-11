Ganz schön kuschelig: Vom Finden der idealen Bettdecke

Die Größe machts. Ein inzwischen entscheidender Faktor: „Die Menschen werden immer größer. Ab einer Körpergröße von 175 cm empfehlen wir Decken in der Länge von 220 cm zu kaufen, um auch wirklich überall gut zugedeckt zu sein.“ Wer es besonders gemütlich mag, greift überhaupt zu einem Sondermaß: „Ich selbst schlafe nur mehr in Bettdecken der Größe 160 x 220 – diese bieten mir den größten Komfort. Allerdings nehme ich dafür eine eingeschränkte Auswahl bei der Bettwäsche in Kauf“, gibt der Bettenexperte zu. Das Sondermaß wird vor allem in der Schweiz verkauft, während die meisten Menschen hierzulande zum Standardformat von 140 x 200 cm greifen.

Südländer hingegen bevorzugen die doppelte Bettdecke, die wenige Fans in Österreich hat. „Die Wahl der Deckengröße gibt meist Auskunft über die Länge der Beziehung “, erklärt Hildebrand den Umstand lachend. Dabei liegen die Vorteile der Paardecke auf der Hand: „Wer sich für eine doppelte Decke entscheidet, kann eine geringere Wärmeklasse verwenden, denn durch die Körperwärme des Partners wird es darunter dennoch kuschelig.“