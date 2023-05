Gärtnertipp: Buchsbaum richtig schneiden und pflegen

Ob als Hecke, Beetbegrenzung oder in kunstvolle Formen geschnitten – Buchsbäume machen eine gute Figur und sind in heimischen Gärten beliebt. KURIER-Leserein Annemarie Truchsess möchte deshalb wissen: „Mein Buchs hat stark ausgetrieben, darf ich ihn schon in Facon schneiden? Was ist dabei zu beachten?“