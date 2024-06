Tipp von der Gärtnerin: So kann die Magnolie wieder blühen

Magnolien sind beliebte Ziersträucher, doch manchmal kann es vorkommen, dass sie wenig blühfreudig sind und gelbe Spitzen oder Blätter bekommen. Dasselbe berichtet Leserin Christine Bruckner: „Meine Magnolie hat heuer nicht geblüht, außerdem hat sie kleine gelbe Blätter. Was kann die Ursache sein – und was kann ich dagegen tun?“

Vor Frost schützen

„Junge Magnolien sind frostempfindlich und benötigen in den ersten Jahren Schutz, etwa durch ein Vlies. Früh blühende Magnolien laufen Gefahr, dass die Blüten durch Frost beschädigt werden“, sagt Melanie Polanski. Sie eröffnete heuer die Gärtnerei „Garten Valina“ in Vestenthal in Niederösterreich.