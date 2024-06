Blattfraß am Kirschlorbeer: Welcher Schädling dahinter steckt

Der Gartenexperte führt weiter aus: „Dass der Kirschlorbeer immer wieder gelbe und braune Blätter hat, ist normal, immergrüne Gehölze lassen das ganze Jahr über das alte Laub fallen. Sollte aber vermehrter Laubfall auftreten, muss es eine Unterversorgung geben – Nährstoffe, Wasser oder auch Luft bei Staunässe. Falls es heuer noch keine Düngung gab, würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu düngen. Bei stark auftretendem Mehltau kann man Spritzmittel gegen Pilz anwenden, ein leichter Befall tut der Pflanze nichts. Der bekannteste Schädling am Kirschlorbeer ist der Dickmaulrüssler, von ihm stammt der Blattfraß. Hier kann man sogenannte Nematoden in den Boden eingießen. Die Nützlinge helfen, den Dickmaulrüssler loszuwerden. Der Blattfraß bleibt jedoch bestehen, bis sich alle Blätter erneuert haben.

