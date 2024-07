Gärtnertipp: Mehr Wasser für Flachwurzler

„Wir haben mehrere Rhododendren vor Jahren in Rhododendren-Erde gepflanzt. Im Frühsommer war die Blütenpracht immer ein Fest für die Augen. Doch nun macht uns der älteste Strauch (ca. 30 Jahre) Sorgen. Die Knospen sind kleiner und treiben teilweise nicht aus, die Blätter hängen. Was fehlt dem Strauch?“, fragt Leser Herwig Kaspar.

Zu trocken: „Rhododendren sind blühende Sträucher, allerdings sind sie Flachwurzler, was bedeutet, dass ihre Wurzeln sich hauptsächlich in den oberen Bodenschichten ausbreiten. Diese Eigenschaft macht sie besonders anfällig für Trockenheit, insbesondere in heißen, regenarmen Sommern“, sagt die Gärtnerin Melanie Polanski. „Da ihre Wurzeln nicht tief in den Boden eindringen, können sie nicht auf tiefere Wasserreserven zugreifen, was zu Wassermangel führen kann.