Freizeitwohnsitze: Projektentwickler für Imagekorrektur

Freizeitwohnsitze haben ein schlechtes Image. Schließlich ist die Nachfrage in manchen Tourismusgemeinden und Wintersportorten viel größer als das Angebot und das treibt die Wohnungspreise nach oben. In einigen Orten hat die Errichtung von Chaletdörfern und Einfamilienhäusern in alpinem Stil überhand genommen. Die Folge ist, dass in manchen Gemeinden die dort ansässige Bevölkerung sich keine Wohnung mehr leisten kann.

Ferienimmobilien:Hohe Wertschöpfung

Mit diesem Thema setzt sich die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE) mit hierzulande 46 Mitgliedern aktuell auseinander. Denn die Unterkünfte, die nicht ganzjährig und vor allem für Urlaube genutzt werden, tragen zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei, wie aus einer Erhebung des Instituts für Höhere Studien (IHS) hervorgeht.

Im Bestand Kombi aus Luxus und leistbar

Die Kombination aus modernen Ferienwohnungen, Hotelbetten und günstigen Wohnungen für die ansässige Bevölkerung etwa in einem Bestandsgebäude zu errichten, das schwebt den Mitgliedern der VÖPE vor. Die Wohnungen für die Bevölkerung sollen dabei um rund 25 Prozent günstiger sein, bei den Kaufpreisen orientiert man sich an jenen für geförderte Wohnungen. Diese können je nach Bundesland unterschiedlich hoch sein.