Neu im Wien Museum: Fischer von Erlach, der Baumeister des Barock

Von Wien bis Salzburg

Fischers Schaffen als Architekt reicht von Garten- und Stadtpalästen für den Wiener Adel über die Kirchenbauten für den Erzbischof von Salzburg bis hin zu den großen kaiserlichen Monumenten des barocken Wiens. Zu den bekanntesten Werken des gebürtigen Grazers zählen neben der Karlskirche auch die imposante Bibliothek in der Hofburg, das Winterpalais (Stadtpalais) des Prinzen Eugen von Savoyen in der Himmelpfortgasse 8, das Gartenpalais Trautson in Wien-Neubau sowie die Dreifaltigkeitskirche und das Schloss Kleßheim in Salzburg.

„Der große Baumeister des Barock schuf Meilensteine der Architekturgeschichte. Wir freuen uns auf faszinierende Einblicke in sein zeitloses künstlerisches Denken auf mehr als 1.000 Quadratmetern“, so Matti Bunzl, Direktor Wien Museum.