Wie wohnen die Europäer? Die Unterschiede

Jeder fünfte Europäer wohnt als Single, in Österreich ist es jeder Vierte. Konkret leben 26,9 Prozent der Österreicher allein, das sind weniger als in Finnland (36 Prozent), den Niederlanden (32,8 Prozent), Deutschland (31,3 Prozent) und der Schweiz (31,2 Prozent), aber deutlich mehr als in Frankreich (22 Prozent), England (19,2 Prozent), Italien (13,2 Prozent) und Spanien (12,2 Prozent). Das geht aus einer aktuellen Studie von Remax Europe hervor, die in 20 europäischen Ländern sowie in Israel durchgeführt wurde.

Mehrere Generationen unter einem Dach? Eine Seltenheit

Mehrgenerationen-Haushalte sind in Österreich selten, lediglich 20 Prozent leben in einer Wohnsituation mit zwei oder mehr Generationen. Nur in Deutschland gibt es weniger Mehrgenerationenhaushalte (15,5 Prozent). In der Schweiz sind es 23,2 Prozent, in England 30,2 und in Kroatien und der Türkei über 50 Prozent.

Am liebsten zu zweit

Die beliebteste Wohnform ist die mit einem Partner. 40,5 Prozent der Europäer wohnen zu zweit in einem Haushalt, in Österreich sind es 46,3 Prozent. Der Wert ist nur in Polen (49,5 Prozent), Ungarn, Deutschland, Tschechien und in Wales höher, in Spanien, Italien, der Schweiz (38,8 Prozent) und all den anderen untersuchten Ländern niedriger.

Mit Kindern leben wollen deutlich weniger Haushalte

Mit kleinen oder größeren Kindern in einem Haushalt wohnen wollen 22,4 Prozent der Europäer. In der Türkei ist das mit 40,8 Prozent der absolute Trend, aber auch in Rumänien und in Bulgarien. In Österreich wollen dies nur 13,3 Prozent der Befragten, lediglich unterboten von den Niederlanden und Deutschland (10,5 Prozent).

Am liebsten allein

Alleine zu leben wünschen sich im Europa-Schnitt 16,5 Prozent der Befragten. Österreich trifft diesen Wert fast punktgenau. Gut allein zurechtkommen auch die Finnen (30,2 Prozent), die Holländer und die Deutschen (24,1 Prozent). „Der Blick in die Zukunft zeigt, dass sich in Österreich an der Wohnsituation – gemessen an der Anzahl der Personen pro Haushalt – nicht viel ändern wird. Ob das Leben im Alter die Hoffnung, mit dem Partner zu wohnen, auch erfüllen wird, bleibt nur zu wünschen“, so Bernhard Reikersdorfer, Remax Österreich.

Eigentumsquote: Deutliche Unterschiede

Fast zwei Drittel der Befragten besitzen europaweit die Immobilie, in der sie wohnen. Am höchsten ist die Eigentumsquote in Ungarn (82,4 Prozent), Slowenien und Bulgarien. Am anderen Ende der Skala liegt die Schweiz mit nur 36,8 Prozent vor Deutschland, Finnland und Österreich.

Trend: Aufs Land

Der Trend aufs Land ist in allen Ländern erkennbar. 20,5 Prozent der Europäer leben in der Stadt und wollen aufs Land ziehen. Vom jahrhundertelang anhaltenden Trend zur Landflucht ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Vom Land in die Stadt zieht es nur mehr 7,9 Prozent der Europäer.