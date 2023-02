Divia Award: Für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Architektur

Unter den Nominierten ist auch die Wiener Architektin Gabu Heindl. Ihr Büro Gabu Heindl Architektur fokussiert auf öffentliche Raum, öffentliche Bauten, bezahlbares Wohnen sowie auf Kollaborationen in den Bereichen Geschichtspolitik und kritisch-künstlerische Praxis.

Am Samstag, 6. Mai 2023, 18:00 Uhr wird die Gewinnerin des Diversity in Architecture DIVIA Award ausgezeichnet und anschließend wird die Ausstellung der fünf Finalistinnen im ANCB The Aedes Metropolitan Laboratory in Berlin eröffnet.