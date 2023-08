Die Wollmispel braucht ausreichend Feuchtigkeit

Die Pflanze von Leser Thomas Vavrinek gedeiht grundsätzlich gut, doch seit Kurzem wirft sie Blätter ab: „Vor etwa zehn Jahren habe ich während eines Urlaubs in Meran einige Mispelfrüchte geschenkt bekommen und daraus einen Mispel-Strauch beziehungsweise Baum gezogen, der wunderbar gedieh. Ich habe ihn schon zweimal in immer größere Töpfe umgetopft, über den Winter wird er in einem Glashaus aufbewahrt. Im heurigen Frühjahr trieb er wieder stark aus, alles schien bestens. Aber seit etwa zwei bis drei Wochen werden einige (wenige) Blätter braun, die dann abfallen. Am mangelnden Gießen kann es kaum liegen, gedüngt wird derzeit nicht. Was kann ich tun“, fragt Thomas Vavrinek.