Designmonat Graz: Kreative Revolution noch bis 4 Juni

Direkt und unkompliziert erlebbar sind viele der Ergebnisse dann im Rahmen von „Design in the City“. In dreißig teilnehmenden Shops erhalten außergewöhnliche und nachhaltige Produkte eine besondere Bühne. Etwa im Shop „Offline Retail“ der Caritas. Dort ist neben Produkten aus den eigenen Werkstätten auch ausgewählte Vintage-Mode zu finden. Im Designmonat werden hier Kochkisten mit coolem Design aus eigener Fertigung präsentiert, mit denen Speisen vitaminschonend gegart werden können. Die Stromeinsparung liegt zwischen 30 und 95 Prozent, die Kochkiste, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird, ist auch als Kühlung nutzbar.

Oder in der Mandellstraße 4, im Shop von Barbara Stölzl. Seit zehn Jahren entwirft sie unter ihrem Label milli lux einzigartige Stoff-Lampenschirme aus Re-use-Textilien, sie schätzt die optisch wie akustisch angenehmen, wohnlichen Eigenschaften von Baumwolle, Leinen und Seide. Seit 2019 stellt sie unter dem Label Einzelstyck auch upgecycelte Kleider her. Aktuell präsentiert Stölzl die Geburtstagslampe Flow.