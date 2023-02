Handgefertigte Keramik: Am Designmarkt Edelstoff ab 4. März

Beim Designmarkt Edelstoff am 4. + 5. März in der Wiener MARX Halle finden Besucher Unikate und Stücke aus Klein(st)serien, gefertigt von Designern aus Österreich und den Nachbarländern. Sie produzieren die Unikate aus nachhaltigen Materialien noch von Hand – nach dem Motto: Angreifen, Her- und Vorzeigen – die Produzenten informieren bei einem Plausch gerne über die Produkte und bieten sogar Maßanfertigungen an. Edelstoff-Gründerin Sabine Hofstätter: „Unter den 160 Aussteller befinden sich mehr als 30 Edelstoff-Rookies – sie sind zum 1. Mal dabei. Auch Edelstoff-Stammgäste dürfen sich auf zahlreiche Neuentdeckungen freuen.“