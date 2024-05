Designer Robert Rüf: „Möbel waren meine erste Liebe“

„Das Element hat auf einer Seite Rollen, die erst den Boden berühren, wenn man sie anhebt. Mit den Eingriffen an der Seite lässt sich das Möbel leicht verschieben. Die Sitzfläche ist aus Eiche massiv, die Verkleidung aus HPL-Platten. Diese Platten sind aus mit Harz imprägniertem Papier und hochverpresst. Daher sind sie lange haltbar und widerstandsfähig“, erzählt Robert Rüf.

Liebe zu Möbel aus Holz

Der in der Box entstandene Stauraum kann für Rucksäcke von Schulklassen verwendet werden. Die Möbel in unterschiedlichen Sitzhöhen werden von einer Tischlerei in Kärnten gefertigt.

Seine Leidenschaft für Möbel erklärt der studierte Industrialdesigner so: „Möbel waren meine erste Liebe. Man sieht sie jeden Tag, man fühlt sie direkt am Körper.“