Design der Woche: Sitzmöbel grüßt Salzkammergut

In der Architektur des Salzkammerguts finden sich häufig so genannte Brettschnitte mit geschwungenen, oft floral anmutenden Mustern. Ab dem 18. Jahrhundert waren diese Einschnitte Gestaltungselemente von Brüstungen und Holzloggien, den sogenannten „Gwantner Gängen“. In den architektonischen Elementen sind häufig Gesichter oder Fratzen zu erkennen.

Bezug zur Region

Die oberösterreichische Tischlerei Trewit ließ sich davon für ihre neue Sitzmöbelserie inspirieren. „Die Entwicklung der Möbel hat einen starken Bezug zu unserer Region und ist im Rahmen eines Projektes der Kulturhauptstadt 2024 entstanden. Das Design kokettiert mit diesen traditionellen Architekturmerkmalen und interpretiert sie neu mit einem humorvollen Charme. Designt wurden die Möbel vom Studio LucyD von Barbara Ambrosz und Karin Santorso. Das Projekt, in dessen Rahmen das Design entstanden ist, heißt Zimmer mit Aussicht“, erzählt Geschäftsführerin Sophie Wittmann.