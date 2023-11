Design der Woche: Tisch in Wolkenform aus Metall

Der Tisch „Nuvola 01“ ist das Highlight der vom italienischen Architekten Mario Cucinella für den auf Metallmöbel spezialisierten italienischen Hersteller Officine Tamborrino 2022 entworfenen Kollektion. Die geschwungenen und fließenden Linien machen es zu einem einzigartigen und eindrucksvollen Möbelstück. Die Tischplatte besteht aus einer einzigen 4 Millimeter dünnen Stahlplatte, die von Metallrohrbeinen getragen wird, deren unregelmäßige Anordnung die besondere Geometrie des Designs hervorhebt.

Die Besonderheit des Tisches ist, dass das Metall nicht in wuchtiger Form zum Einsatz kommt, sondern filigran. So verleiht das Möbelstück Wohnräumen eine gewisse Leichtigkeit. Die geschwungene Form erinnert Wellen im Meer oder an eine Wolke – „Nuvola“ heißt auf Deutsch auch nichts anderes. Der Esstisch ist 300 cm lang, 150 cm breit und 75 cm hoch und wird in Italien handgefertigt. Er ist in den Farben Bronze, White, Azurite und Pale Green erhältlich.

Zur Kollektion gehören neben dem Esstisch auch die Konsole „Nuvola 02“ und der Beistelltisch „Nuvola 03“, die ebenfalls in den genannten Farben erhältlich sind. Den Esstisch gibt es um € 3.710,-, die Konsole um € 1.650,- und den Beistelltisch um € 720,- bei www.officinetamborrino.com