Design der Woche: Ein (Regal-)Traum in Pink

Der polnische Möbelhersteller Tylko, spezialisiert auf individuell anpassbare Regalsysteme, launchte eine gemeinsame Kollektion mit dem Digitalkünstler und Designer Andrés Reisinger. So ist die neue Farbe „Reisinger Pink“ entstanden, die seit Ende September das Tylko-Portfolio ergänzt. Der in Barcelona und Madrid lebende Künstler verfeinerte den Farbton über Jahre hinweg. Dank der neuen Farbvariante kann man Räume mit dem ikonischen Pink in persönliche Versionen von Andrés Reisingers verträumt-surrealistischen Kunstwerken verwandeln. „Die meisten Menschen betrachten Regale als bloße Gebrauchsgegenstände – sie sehen ihren Zweck einzig und allein darin, Dinge zu verstauen. Doch durch die Einbindung traumhafter und surrealer Elemente wie dem zarten Reisinger Pink fügen wir Bedeutungsebenen hinzu“, so der Designer.

Reisinger wurde unter anderem 2018 durch den „Hortensia Chair“ bekannt, ein digitales Objekt, das so großes Interesse weckte, dass 2019 eine limitierte Auflage physischer Stühle in Zusammenarbeit mit der Textildesignerin Julia Esqué produziert wurde, die schnell ausverkauft war.

Die Preise für die Sonderedition mit dem Logo des Designers starten mit 170 Euro für einen kleinen Nachttisch, 1.400 Euro für Sideboards und Wandaufbewahrung ab 2.400 Euro, erhältlich bei tylko.com