Design-Quartier Belvedere: Neuer Kartell Store in Wien

Der neue Store in Wien fügt sich ideal in die zeitgenössische Architektur der Umgebung und präsentiert neben innovativen und nachhaltigen Entwürfen (etwa ein Stuhl, der aus Kaffeekapsel-Abfall gefertigt wurde) vor allem auch jene Produkte, die die Geschichte der Marke geprägt haben. Die Räumlichkeiten repräsentieren die Identität von Kartell, einbezogen in verschiedene Produktkonzepte, die unterschiedlichste Einrichtungsstile veranschaulichen.