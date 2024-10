Den Wert von Immobilien erhalten, so geht's

Oliver Attensam, Attensam Gruppe: Wir schauen aufs Haus und melden permanent, wenn uns etwas auffällt, das können Kleinigkeiten sein wie eine gesprungene Fliese oder ein lockerer Handlauf, ein Fenster, das undicht ist. Mitarbeiter sind darauf trainiert, das zu sehen und zu fotografieren. Die Lösung ist meist keine große Wissenschaft, es geht darum, das Problem im Keim zu ersticken. Wenn wir eine Kleinigkeit sehen, dann haben wir die Chance, dass wir mit der Behebung beauftragt werden. Wenn man diese Dinge nicht behebt, werden sie nach Jahren zum Sanierungsfall . Einen Dachziegel auszutauschen kostet gar nichts, wenn man das aber Jahre so lässt und Feuchtigkeit eindringt, werden die Dachbalken morsch, dann muss man alles sanieren und das geht in die Hundertausende. Unsere Philosophie: Bevor etwas ein Problem wird, im Keim zu ersticken. Man kann jedes Jahr mit ein paar Hundert Euro irgendwann ein paar Tausend Euro an Kosten ersparen.

Max Wohlgemuth: Im Zusammenhang mit Lampen, LED und Energiesparen hat die Hausbetreuung einen wesentlichen Einfluss auf die Betriebskosten. Eine sorgfältige Wartung und der Einsatz energieeffizienter Beleuchtung können die Betriebskosten erheblich senken. Im Gegensatz dazu sieht die Situation anders aus, wenn man ein Haus betritt, in dem die Lichter den ganzen Tag brennen, tropfende Wasserhähne und ineffiziente Systeme vorhanden sind. Solche Mängel führen nicht nur zu höheren Betriebskosten, sondern auch zu einem unprofessionellen Eindruck der Immobilie.

Oliver Attensam: Zum Thema Energieeffizienz: Man kann Wasserzähler so umbauen, dass sie Sensoren haben, so erkennt man schon vor der Rechnung, was los ist, wo ein tropfender Wasserhahn ist. Zum Thema Licht: Im Eingangsbereich gibt es extreme Temperaturunterschiede: draußen Minusgrade, drinnen 15 Grad Plus. Deshalb werden normale Glühlampen oder LED oft kaputt. Es gibt aber spezielle LED, die mit Spannungsspitzen umgehen können. Anderes Thema: Kletterpflanzen, so schön sie auch sind, arbeiten sich ins Mauerwerk, dann kommt Feuchtigkeit und im Winter friert diese, die Fassade beginnt zu bröckeln.