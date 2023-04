Was man gegen Ratten und Tauben im Wohnhaus tun kann

„Niemand ist vor Schädlingen in den eigenen vier Wänden gefeit, und viele wissen gar nicht, welche Gesundheitsrisiken oder Sachschäden damit verbunden sein können.“Ratten werden vor allem von Lebensmittelresten angelockt. Organische Abfälle sollten daher immer gut verschlossen sein und keine Müllsäcke neben den Containern abgestellt werden. Ratten sind im urbanen Raum vor allem in der Kanalisation anzutreffen und gelangen im Zuge von Umbauten, wenn zum Beispiel Schächte offenbleiben, in die Wohnhäuser. Dort knabbern sie auf der Suche nach Nahrung schon einmal Kabel oder Türen an.