Bauherrenpreis würdigt mutige Auftraggeber

40 eng aneinander gebaute historische Gebäude umfasst die Marktstraße. Diese wurden saniert, Lücken mit Neubauten ergänzt und auch in der zweiten Reihe wurde nachverdichtet. „Jedes Haus erstrahlt in altem Glanz oder neuer Schönheit und fügt sich in erster Linie in das Ensemble. Kein eitler Architekturzoo, sondern Bausteine für ein lebendiges und spürbar wertbeständiges Stück Stadt“, beschreibt Angelika Fitz. Die neu gestalteten Straße mit Begegnungszone wurde um geöffnete Höfe und Grünräume erweitert, die Erdgeschoßzone mit eigentümergeführten Geschäften belebt.