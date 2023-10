Delle im Wohnungsneubau ab dem Jahr 2024

In Reaktion darauf haben Bauträger und Entwickler geplante Neubauten verschoben. In Wien hätten Bauträger kaum neue Bauten mehr begonnen, freilich sind aber aktuell Wohnprojekte in Bau, die bereits gestartet wurden. Die Delle im Wohnungsneubau soll – soweit das bereits absehbar ist – die nächsten drei Jahre betreffen. Für 2024 erwarten die Experten von der Exploreal-Bauträgerdatenbank 41.200 neue Wohneinheiten und für 2025 rund 34.900.

Bereits seit einigen Jahren übersteigt der Wohnungsneubau in Wien und Niederösterreich den demografisch begründeten Bedarf. Dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen, trotz sinkendem Angebot an neu errichteten Wohnungen. Die meisten neuen Wohnungen pro 1.000 Einwohner entstehen heuer in Wien im Bezirk Donaustadt, gefolgt von Liesing und Penzing. In Niederösterreich findet der Großteil der Neubauleistung in Krems, Wiener Neustadt und St. Pölten statt. Der Kaufpreis für eine neu errichtete Eigentumswohnung liegt in Wien aktuell bei durchschnittlich 430.000 Euro. Die mittlere Wohnungsgröße ist jedoch zuletzt gesunken, von 66 auf 63 Quadratmeter. In Niederösterreich kosten Neubauwohnungen (71 Quadratmeter) rund 330.000 Euro, Häuser mit 129 Quadratmetern Nutzfläche rund 567.000 Euro.

Die erwartete Delle im Wohnungsneubau macht den Bauträgern zu schaffen. „Die Frage ist, wie es gelingt, die Delle kurz zu halten“, betont Michael Pisecky. Eine Möglichkeit wären mehr Sanierungen,, denn diese sind erforderlich. Vor allem in Niederösterreich sei der Gebäudebestand teilweise überaltert, so der niederösterreichische Fachgruppenobmann Johannes Wild. Von der neuen Wiener Bauordnung erwartet Pisecky, dass Bestandssanierungen möglich sind und nicht, wie im aktuellen Entwurf, erschwert werden.