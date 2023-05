Baufällige Balkone: Wie können wir Beschluss fassen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Sie Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Wohnungseigentümerin in einem Bau aus den 1960er-Jahren. Auf Stiege 2 wurden bereits baufällige Balkone saniert. Die Sanierung der Balkone auf den Stiegen 1 und 3 wurde zurückgestellt, obwohl diese ebenfalls Baumängel aufweisen, die durch Gutachten belegt sind. Trotz mehrfachen Ersuchens bei der Verwaltung wird seit Jahren keine Eigentümerversammlung einberufen, damit wir einen Beschluss fassen können. Wie kann es jetzt weitergehen?