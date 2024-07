Umbau einer Badehütte: Schiffskutter wird zur Jacht

Das Kleingartenhaus am Donau-Altarm im niederösterreichischen Greifenstein stand lange leer. „Dann wurde eines Tages die Piratenfahne gehisst“, beschreibt der Architekt Andreas Etzelstorfer von Backraum Architektur. Jahre später hat die Badehütte einen neuen Besitzer bekommen. Weil der Platz im Bestandsbau sehr überschaubar war, sollte ein Zubau für die mehrköpfige Familie entstehen.

Bereits die ersten Bewohner der Siedlung haben sich in den 1920er bis 1960er-Jahren bei der Gestaltung ihrer Badehütten aus Holz kreativ entfaltet – das verleiht der Siedlung ihren Charme. Die Badehütte aus den 1960er-Jahren, so der Architekt, „ besteht wie die meisten anderen Häuser in der Siedlung eigentlich nur aus einem Raum zum Umziehen mit kleiner Küche und Koje zum Schlafen.“

Alt triff auf Neu

Was nun ergänzt werden sollte, war ein Badezimmer - doch dann sei das Projekt gewachsen, so Andreas Etzelstorfer. „Es sollte nicht Low Budget sein, so ist unser Konzept mit der Jacht entstanden, denn Alt trifft auf Neu, es findet keine Zäsur statt, sondern Bestand und Anbau werden aneinandergesteckt.“ Da die Bebauungsbestimmungen sehr streng sind, hat man nur begrenzten Raum zur Verfügung, erzählt der Architekt. Im konkreten Fall sind das 80 Quadratmeter Nutzfläche und 7,5 Meter Bauhöhe. Die Hochwassermarke liegt jedoch bei 1,60 Metern aus dem Jahr 2012– dies mache die Sache besonders anspruchsvoll. „Man muss alle Tricks anwenden, um die Räume unterzubringen. Wir haben das mit Terrassen und Balkonen gelöst, denn diese zählen nicht zur Bebauung “, erklärt der Architekt Andreas Etzelstorfer.